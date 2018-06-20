Йованович на Тернопільщині відкрила першу в Україні сільську шкільну обсерваторію

Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Марі Йованович відкрила у Байковецькій громаді на Тернопільщині першу в Україні сільську шкільну обсерваторію. Про це повідомляє "Укрінформ".

"Телескопи та обсерваторія у селі - це дуже гарна нагода для мешканців та гостей громади навчатися, досліджувати та дізнаватися про планети і космос. Можливо, дехто із місцевих школярів у майбутньому стане науковцями та винахідниками, які не лише допомагатимуть Україні розвивати технічний потенціал, але й просувати її здобутки на міжнародному рівні. Хтозна, може тут є і ті, хто складе гідну конкуренцію Ілону Маску. Майбутнє для вас починається тут, в Байківецькій громаді, де учні мають можливість реалізовувати свої мрії та починання. З нетерпінням чекаю на історії успіху з громади та бажаю, щоби про ваші здобутки дізналися колеги та однолітки далеко поза її межами", - сказала під час відкриття обсерваторії Марі Йованович.

Проект у селі Лозова Байковецької ОТГ реалізований у рамках програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE).

Шкільна сільська обсерваторія має два потужних телескопи з автонаведенням, сучасне комп’ютерне обладнанням та навчальні матеріали.

Як сказав голова Байковецької громади Анатолій Кулик, загальна вартість проекту понад 1 млн грн, 610 тис. грн з яких вклала громада, решта - партнери із США, які ще й придбали для обсерваторії один телескоп вартістю у 260 тис грн.

Відтепер місцеві жителі та сусідніх сіл, зрештою і Тернополя, до якого – менше 10 км, зможуть проводити заняття астрономічних гуртків, науково-дослідні роботи, долучатися до роботи обсерваторії віддалено через сайт та сприяти розвитку STEM-освіти в громаді.