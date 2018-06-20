Ювілейний "ЗДВИГ–2018": Опішне продовжує гончарні традиції

Тридцять років тому в містечку Опішному в Полтавщині вперше відбувся День гончаря. 2018 року виповнюється десять років, відколи Національний музей-заповідник українського гончарства перетворив це свято вшанування гончарської професії на Тиждень Національного Гончарного Здвиження в Опішному «ЗДВИГ» – потужну науково-мистецьку акцію національного масштабу, спрямовану на пізнання традицій і досягнень гончарної культури, розвиток сучасного гончарства й популяризацію мистецтва кераміки в Україні. Про це повідомила Жанна Невкрита з інформаційної служби Національного музею-заповідника українського гончарства.

Щороку Тиждень «ЗДВИГу» відбувається влітку й виходить за рамки семи днів: масштабні заходи тривають в Опішному впродовж усього червня.

Нині ювілейні події розпочалися 11 червня. У Музеї гончарства творчим унісоном стартували Міжнародний симпозіум надпарканної скульптури та літня школа гончарства – Міжнародна Е-літня АКАДЕМІЯ ГОНЧАРства для романтиків, харизматиків, диваків і діячів.

Опішне проводить симпозіуми понад 20 років. Цьогорічне творче змагання керамістів особливе: виготовлення надпарканної скульптури є першою подібною мистецькою практикою в Україні та світі. Це – новий досвід для 10 професійних художників-керамістів України, Болгарії, Литви та Хорватії.

Одночасно на базі Музею-заповідника опановують гончарну справу 9 початківців з Дніпропетровщини, Київщини, Кіровоградщини, Харківщини і навіть республіки Білорусь, різних за віком і фахом. 21 день літньої школи гончарства – нагода для них не лише пізнати глину, здобути важливі знання, а й знайти для себе нові орієнтири, змінити звичайний темп життя на ритм гончарного круга.

Незабаром в Опішному ще більше сконцентрується творча енергія: 25 червня розпочнеться VIII Національний ковальський фестиваль «ВакулаФЕСТ–ХХІ». Упродовж шести днів ковалі з різних куточків України працюватимуть над виготовленням тематичних конкурсних творів. За роки проведення фестиваль вабить своєю «атмосферністю» й повним зануренням у творчий процес.

Традиційно кульмінацією «ЗДВИГу–2018» стане колоритне мистецьке свято – Національний фестиваль гончарства, який цього року відбудеться 30 червня.

Яскравих барв ювілейному фестивалю надасть насичена програма. Гончарський фест об’єднає одразу кілька подій, серед яких – Міжнародний мистецький ярмарок «Гончарний Всесвіт в Україні», Національний фестиваль-конкурс гончарського бодіпейнтінгу «BodyCeramicFestUkraine», фольклорний фестиваль «Гончарське перевесло» та підведення підсумків Національного ковальського фестивалю «ВакулаФЕСТ–ХХІ». На гостей свята чекає захоплююче ярмаркування в містечку майстрів найрізноманітніших народних промислів, гончарські й ковальські майстер-класи, виставки кераміки, конкурси «Вишивана родина» та «Коса – дівоча краса», дитячі розваги, смачна українська кухня і ще багато цікавого.

Родзинкою фестивального надвечір’я стане виступ відомої української співачки Ірини Федишин. Завершать Національний фестиваль гончарства шоу «Живі барабани» від «Live drums» (Полтава) та запальна етнодискотека.

У гончарної культури нашої держави є продовження! Завітайте, переконайтеся!

Фото Тараса Пошивайла