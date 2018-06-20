Україно, дозволь мені серед твого безголов'я головою тривожною прорости!..
Іван Драч, український поет, перекладач, кіносценарист, драматург, державний і громадський діяч, критик часів радянської епохи

З сектора Гази завдали ракетних ударів по Ізраїлю

20 червня, 2018 - 12:03
Фото: timesofisrael.com

Радикали з сектора Гази запустили в середу не менше п’яти ракет по Ізраїлю.

Про це повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю в поширеному комюніке, передає УНН.

“Були зафіксовані п’ять запусків ракет з сектора Гази по ізраїльській території”, — вказали військові. Раніше в середу армія повідомила, що сирени повітряної тривоги були активовані в регіональній раді Ешколь поблизу кордону з сектором Газа, а також районі Хоф-Ашкелон і промисловій зоні великого міста Ашкелон на півдні Ізраїлю. Про постраждалих або збитки в результаті ракетного обстрілу інформація не надходила.

Раніше ізраїльські винищувачі завдали ударів по трьом військовим цілям ХАМАС в секторі Гази. За інформацією армійської прес-служби, атака була проведена у відповідь на запуски повітряних зміїв з прикріпленими палаючими предметами і повітряних куль з вибуховими пристроями з сектора Гази на ізраїльську територію.

Військові додали, що відповідальність за все, що відбувається всередині і походить з сектора Гази, несе рух ХАМАС.

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 