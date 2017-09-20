Астрономи зафіксували, як стара зірка скинула оболонку

Вчені за допомогою телескопа ALMA отримали знімок тонкої оболонки, яку скинула зірка U Насоса.

Як повідомляє Європейська південна обсерваторія, знімок допоможе краще зрозуміти поведінку зірок на пізніх стадіях їхньої еволюції.

U Насоса - вуглецева зірка: холодна зірка, що закінчує свій життєвий цикл та знаходиться на так званій асимптотичній гілці гігантів. Приблизно 2700 років тому вона пройшла коротку стадію швидкої втрати маси: всього за кілька сотень років вона з великою швидкістю викинула речовину, яка і створила оболонку, що спостерігається зараз.

Детальний аналіз отриманих даних показав, що оболонка складається з розрідженого газу, що утворює волокнисті субструктури. Оболонка чудова ще й тим, що вона має дуже високий ступінь кругової симетрії і незвичайно тонка.

Знання хімічного складу оболонок і атмосфер таких зірок, так само як і процесу утворення оболонок в ході втрати маси, важливо для розуміння еволюції зірок і галактик в ранньому Всесвіті.

Такі оболонки, як та, що спостерігається навколо U Насоса, демонструють різноманітність хімічних сполук вуглецю та інших елементів. Оболонки беруть участь у процесі переробки речовини, породжуючи до 70% міжзоряного пилу.