Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус магнітудою 6,1 балів

Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус магнітудою 6,1. Про це йдеться в повідомленні Геологічної служби США.

"Підземні поштовхи, епіцентр яких перебували в 256 кілометрах на захід від острова Окленд, були зафіксовані о 01:43 за часом UTC", - йдеться в повідомленні.

Поки не з'являлося жодних даних про жертви і руйнування в результаті землетрусу, також не повідомляється про загрозу цунамі.

Earthquake M6.1: Auckland Island, New Zealand. pic.twitter.com/gyuDhHRYIS — راصد الزلازل (@Eart_hquakes) September 20, 2017

Нагадаємо, внаслідок землетрусу в Мексиці, який стався 19 вересня, загинули щонайменше 200 людей.