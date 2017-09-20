Покоління починається з бунту проти попередників.
Оксана Забужко, українська письменниця, поетеса

Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус магнітудою 6,1 балів

20 вересня, 2017 - 10:38

Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус магнітудою 6,1. Про це йдеться в повідомленні Геологічної служби США.

"Підземні поштовхи, епіцентр яких перебували в 256 кілометрах на захід від острова Окленд, були зафіксовані о 01:43 за часом UTC", - йдеться в повідомленні.

Поки не з'являлося жодних даних про жертви і руйнування в результаті землетрусу, також не повідомляється про загрозу цунамі.

Нагадаємо, внаслідок землетрусу в Мексиці, який стався 19 вересня, загинули щонайменше 200 людей.

Джерело: 112 Україна
Новини партнерів
Loading...