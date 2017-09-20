Біля лінії фронту в Авдіївці відкрили монумент загиблим захисникам промзони

Неподалік Авдіївської промзони було відкрито меморіал українським військовикам, які загинули внаслідок бойових дій за оборони "промки". Про це повідомляє Військове телебачення України.

У заході взяли участь військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади, представники "Правого сектору" та інших підрозділів ЗСУ, що в різний час брали участь в обороні однієї з найбільш гарячих точок у зоні конфлікту на Донбасі. Прийшли на відкриття пам'ятника також родичі загиблих і місцеві жителі.

Відзначається, що меморіал було встановлено в зоні бойових дій біля "промки".

Нагадаємо, за минулу добу незаконні збройні формування 23 рази порушили перемир’я.