Через бійку біля Одеської міськради депутати перервали сесію

Запекла бійка сталася біля бокового входу будівлі Одеської міськради, куди намагалися прорватися учасники мітингу, повідомляє "112 Україна".

У зв'язку з інцидентом у роботі сесії оголошено перерву.

Близько 11:00 на Думській площі запалили фальшфейери та скандували "Труханов геть!".

Трохи пізніше поліція застосувала газ і затримала кількох активістів. Повідомляється, що постраждали кілька людей.

"Зараз ситуація напружена. Сталися сутички між правоохоронцями та протестувальниками. Вони вдалися до хуліганських дій, у деяких з них є піротехніка, деякі агресивно налаштовані, застосовують фаєри. Правоохоронці контролюють ситуацію і приймають заходи для охорони порядку", - повідомив в ефірі "112 Україна" радник голови Нацполиции в Одеській області Руслан Форостяк.

Як повідомлялося раніше, біля будівлі Одеської міськради, де сьогодні о 10 ранку почалася сесія, проходить масштабний мітинг.

Як відомо, в ніч на 16 вересня в одеському таборі "Вікторія" сталася масштабна пожежа. На той момент в корпусі, де сталося загоряння, знаходилися 42 дитини. Троє з них загинули, двоє госпіталізовані. Кримінальне провадження відкрито за ознаками ч. 2 ст. 270 КК України ("Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки").

16 вересня 2017 року до будівлі мерії на Думську площу прийшли батьки дітей, активісти та опозиціонери з вимогою організувати зустріч з мером Трухановим та його заступником. Люди кілька разів намагалися штурмувати будівлю мерії.

18 вересня віце-прем'єр Геннадій Зубко провів в Одесі нараду з представниками Держнс і місцевих властей у зв'язку з суботньої трагедією. Також в той же день заарештували директора табору і виховательку, яка відповідала за пожежну безпеку.

19 вересня стало відомо, що у зв'язку з пожежею у "Вікторії" від посад відсторонені троє одеських чиновників.