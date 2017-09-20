Цьогоріч українські аграрії зібрали рекордні врожаї жита та ячменю, - Мінагрополітики

Україна - одна з небагатьох країн світу, які можуть дозволити собі експорт половини вирощеного зерна. Цьогорічні врожаї жита та ячменю визнають рекордними. Про це повідомив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк, передає Еспресо.TV.

"По завершенню збирання ранніх зернових. У цьому році в деяких регіонах ми отримали нові історичні рекорди врожайності. Ми отримали рекордну врожайність таких культур, як жито і ячмінь. Загалом валовий збір групи ранніх зернових у пшениці становить 25,7 млн тонн при тому, що внутрішнє споживання - 9,6 млн тонн, у тому числі для харчових потреб - 4,7 млн тонн", - сказав Мартинюк.

"Ситуація по житу така, що ми вперше за багато років забезпечили себе житом. Ця культура від природи з низькою врожайностю, тому ми до цього часу її імпортували. У нас перевиробництво ячміня - він повністю забезпечує потреби внутрішнього ринку. Загалом урожай по ранніх зернових цьогоріч є другим за об'ємом за всю історію незалежності. Минулого року був рекордний", - додав Мартинюк.