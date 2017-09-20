До Умані вже прибули понад 30 тисяч паломників-хасидів

Станом на ранок 20 вересня в місто Умань на святкування Рош-Га-Шана прибуло понад 30 тисяч паломників-хасидів із 14 країн світу, передає прес-служба поліції Черкаської області.

Культові заходи з нагоди святкування Рош-Га-Шана, Нового року за іудейським календарем на могилі цадика Нахмана та у приміщенні синагоги відбудуться 20-22 вересня 2017 року.

Як зазначають у поліції, дотримання публічного порядку та безпеки громадян цілодобово забезпечує понад 500 поліцейських.

Крім того на допомогу працівникам поліції України до Умані прибули 17 співробітників поліції Ізраїлю.

"На даний час порушень публічного порядку в зоні компактного перебування паломників не допущено", - додають у поліції.

Нагадаємо, реконструкція військового аеродрому в Умані і перетворення його в цивільний аеропорт може зайняти чотири роки при інвестиціях майже в €72 млн.