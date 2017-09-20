Фріланд підтримує розміщення миротворців ООН на Донбасі

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд висловила повну підтримку ініціативи Президента України щодо розміщення миротворчої операції ООН на окупованій території Донбасу.

Про це повідомляє прес-служба МЗС за результатами зустрічі міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з главою зовнішньополітичного відомства Канади у рамках загальних дебатів 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

"Сторони обговорили актуальні питання українсько-канадського двостороннього співробітництва, а також питання просування ініціативи Президента України щодо розміщення миротворчої операції ООН на окупованій території Донбасу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у МЗС, Клімкін відзначив, що така можлива місія має діяти на усій території ОРДЛО, у тому числі вздовж тимчасово неконтрольованої частини українсько-російського кордону.

"Канадська сторона висловила повну підтримку вказаної ініціативи та підходів України, а також солідарність з Україною в умовах російської агресії", - поінформували у зовнішньополітичному відомстві.

Міністри також порушили питання лібералізації візового режиму для українців.

У рамках зустрічі було також обговорено стан підготовки робочого візиту Президента України до Канади 22-23 вересня.