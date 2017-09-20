Іспанська поліція проводить обшуки в офісах уряду Каталонії через референдум

Цивільна гвардія Іспанії сьогодні вранці проводить обшуки в Барселоні у державних установах, шукаючи документацію, пов'язану з референдумом про незалежність Каталонії. Про це повідомляє El Pais.

Обшуки проводяться у Департаменті закордонних справ Женералітату (уряду) Каталонії, в офісі віце-президента Каталонії та управліннях економіки та соціальних справ.

Повідомляється, що біля урядових будівель починають збиратися люди, які виступають за проведення референдуму, деякі з них принесли плакати з написами "Голосувати - бути вільним".

Агентство AFP повідомило, що іспанська поліція заарештувала помічника каталонського віце-президента Оріольда Ункераса.

Нагадаємо, на днях в Іспанії поліція вилучила 1,3 млн брошур та плакатів на підтримку референдуму про незалежність Каталонії.

Додамо, що раніше 740 міських голів Каталонії приєдналися до акції підтримки проведення референдуму щодо незалежності регіону від Іспанії.