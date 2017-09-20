Кабмін скасував обов'язкове застосування національних стандартів у сфері торгівлі

Уряд прийняв постанову, якою вніс зміни до деяких законодавчих актів України, щоб узгодити їх з законом "Про стандартизацію", який Верховна Рада прийняла в лютому 2016 року. Відтак, КМУ скасував обов'язкове застосування національних стандартів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства економічного розвитку і торгівлі, передає УНН.

"Положення Закону встановлюють добровільність застосування національних стандартів, скасовують необхідність погодження проектів національних стандартів з державними органами, скасовують галузеву стандартизацію.

Добровільне застосування стандартів відповідає вимогам Угоди про технічні бар’єри в торгівлі Світової організації торгівлі, а також європейським принципам стандартизації.

У європейській практиці посилання на певні стандарти в актах законодавства, зокрема в директивах ЄС, є поодинокими випадками», - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що прийняття вказаної постанови дозволить усунути неузгодженості окремих норм деяких законодавчих актів та сприятиме приведенню національної системи стандартизації у відповідність до міжнародних та європейських норм і правил.