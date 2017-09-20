Кількість жертв землетрусу в Мексиці зросла до 240 людей

Внаслідок землетрусу в Мексиці, який стався 19 вересня, загинули понад 240 людей. У мексиканській столиці через сильні підземні поштовхи зруйнована будівля однієї зі шкіл, внаслідок чого загинули понад 20 дітей, близько 40 вважаються зниклими.

Загалом жертвами землетрусу стали жителі штатів Мехіко, Пуебла і Морелос. Такі дані у середу, 20 вересня, наводять місцеві ЗМІ.

Епіцентр землетрусу знаходився в сусідньому з Мехіко-сіті штаті Пуебла. У столиці країни, Мехіко-сіті, були зафіксовані підземні поштовхи, магнітуда яких, за різними даними, становила від 6,8 до 7,1. Зруйновані сотні будівель, по всій країні без електрики залишилися 3,8 мільйона осіб.

Близько двох тижнів тому на півдні Мексики стався ще один землетрус - магнітудою 8,2 бали. Внаслідок нього загинули щонайменше 90 осіб. Воно стало найсильнішим подібним лихом за останні 100 років.