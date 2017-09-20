Миротворча місія в Україні має охоплювати всю окуповану територію, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко закликав ООН підтримати ініціативу введення миротворчої місії Організації на Донбасі, підкресливши необхідність її обов'язкової присутності на всій території, що перебуває під російською окупацією.

З відповідною заявою він виступив на пленарному засіданні Генасамблеї ООН у середу, передає Укрінформ.

"Ми вітатимемо будь-яку пропозицію, що принесе мир в нашу країну. Переконані, що повноцінна миротворча операція ООН є єдиним ефективним рішенням для деескалації, захисту народу України та для наближення нас до політичного врегулювання", - заявив президент.

Саме тому, за його словами, "мандат миротворців повинен покривати усю окуповану територію, включаючи українсько-російський державний кордон, і це - обов’язкова умова".

Порошенко наголосив, що "поки кордон використовується з боку Росії як ключовий шлях для постачання озброєння та особового складу на Донбас, доти не буде миру в моїй країні".

Президент України підкреслив необхідність дотримання в основі місії в Україні керівні принципи миротворчої діяльності ООН.

"Одним з них є неупередженість миротворців. У такій місії нема місця для представників агресора. Вони не можуть бути її частиною за визначенням", - зазначив він.

При цьому Порошенко наголосив, що будь-яке зловживання миротворчими інструментами ООН для закріплення наживи агресії є неприйнятним. "Якщо ми маємо можливість принести мир у серце Європи – для цього повинні визначити правильні параметри", - констатував Глава Української держави.

Крім того, він підкреслив, що повноцінна міжнародна присутність може також допомогти впоратися зі зростанням терористичної діяльності на територіях, які зачепив конфлікт.

Нагадаємо, що РФ підриває суверенітет країн на сході Європи.