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Оксана Забужко, українська письменниця, поетеса

МЗС України закликає турків не їздити на конференції в окупованому Криму

20 вересня, 2017 - 20:19
Фото з архіву "Дня"

Посольство України в Туреччині звернулося із закликом до громадян цієї країни не відвідувати "міжнародні конференції", які російські окупанти запланували в Криму на листопад.

Про це дипломатична установа повідомляє у Twitter.

"Поінформували турецьку сторону про так звані міжнародні конференції в Криму, які окупаційна адміністрація АРК планує в листопаді цього року", - пише посольство.

Дипломати кажуть, що звернулися до Туреччини з проханням не допустити участі її громадян у цих заходах.

Джерело: День
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