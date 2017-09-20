На KYIV MEDIA WEEK представили добірку творів сучасної української літератури, які можуть екранізувати

19 вересня в рамках міжнародного медіафоруму KYIV MEDIA WEEK 2017 представлено спеціальну доповідь українського літературознавця і літературного критика Тетяни Трофименко «Кінематографічна література». На заході запропонували добірку останніх найновіших творів сучасної української літератури з наявним потенціалом до екранізації.

Цьогоріч до такого списку увійшли містичний трилер Макса Кідрука «Не озирайся і мовчи», збірка новел Катерини Калитко «Земля загублених, або Маленькі страшні казки», дилогія про війну Володимира Рафеєнка «Довгота днів», книга Артема Чапая «Тато в декреті», роман Лариси Денисенко «Майя та її мами», роман-антиутопія «Помирана» Тараса Антиповича, пригодницько-фантастичний роман про війну України та Росії «Третій фронт» Владислава Івченка, драматичний технотрилер «Зазирни у мої сни» Макса Кідрука, роман про богемне життя Одеси «Танжер» Івана Козленка, а також ще один роман про війну – «Східний синдром» Юлії Ілюхи.

Під час заходу з назвою «Як змусити digital-контент працювати на вас у 2018-му?» відбувся майстер клас, переважно присвячений темі просування контенту через YouTube, різним способам монетизації контенту власного виробництва, а також перспективам роботи VoD-платформ в Україні.

YouTube приносить не тільки дохід від реклами, але й надає можливості інтегрувати бренди, використовувати спонсорство, продакт-плейсмент, долучати партнерські посилання, використовувати мерчандайз, донати, краудфандінг, допоміжні канали та оформлювати передплату для заробітку на власному контенті.

Під час спеціального заходу міжнародного форуму KYIV MEDIA WEEK 2017 «Серіали. How-to», присвяченого дослідженню передового світового досвіду і тенденцій серіального продакшну, з доповіддю виступила представник ТВ-каналу «Україна» Наталя Стрибук на тему «Національні тренди у виробництві вертикальних серіалів каналу «Україна».

Насамперед спікер виокремила одну з важливих особливостей перегляду серіального контенту українським глядачем – тенденцію фонового перегляду телебачення. За словами представника телеканалу «Україна», на сьогодні аудиторія не готова поринати в тривалі фабульні історії, що мають на меті душевні переживання, часто-густо вельми травматичні. Через це з’являється попит на так звані вертикальні серіали – коли кожна нова серія передбачає абсолютно іншу історію, і всі вони об'єднані знайомими героями, тому перегляд серіалу можна розпочинати з будь-якого епізоду. Прикладами успішних проектів такого формату на каналі «Україна» є «Агенти справедливості» і «Черговий лікар», які продемонстрували досить високі рейтингові показники порівняно з праймовими теленовелами.

Також, з огляду на популярність медичного і детективного сетингу, найближчим часом в ефірі телеканалу «Україна» буде втілено ще два аналогічних проекти – детективний серіал «Специ» і медична драма «Доктор Ковальчук», 45 серій першого сезону якої транслюватимуться в ранній прайм уже з 30 жовтня.

Наталя Стрибук також зауважила, що глядач наразі став більш лояльний до контенту українського виробництва. Якщо, за даними опитувань, 2007 року українські проекти готові були переглядати 31% населення, то в 2016-му аналогічний показник сягнув 55%.