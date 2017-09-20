На Львівщині накопичилось понад 200 тис тонн токсичних гудронів, - ОДА

На Львівщині накопичено понад двісті тисяч тонн токсичних гудронів. Про це під час сесійного засідання повідомив директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Руслан Гречаник, передає "Львівський портал".

"Щодо гудронів та гудронних залишків, то на сьогоднішній день їх на території області є понад 200 тисяч тонн.

Вони перебувають на балансі 5 різних балансоутримувачів. Згідно з чинним законодавством саме вони відповідають за їхнє безпечне зберігання та утилізацію", – сказав Р.Гречаник.

Водночас він зауважив, що наступного року область збирається взятися фінансувати утилізацію цих небезпечних відходів.

Нагадаємо, що гудрон — це небезпечні відходи, що утворюються при очищенні нафтопродуктів, мають ІІ клас небезпеки (високо небезпечні речовини, смертельна доза при потраплянні в шлунок — 15-150 мг/кг).