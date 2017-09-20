На Полтавщині відбудеться Всеукраїнський фестиваль "Країна Кобзарів"

23 вересня, о 12 годині, у селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області відкриється Всеукраїнський фестиваль «Країна Кобзарів». Захід проводиться з ініціативи благодійної організації «Український фонд розвитку спільнот», Національної спілки кобзарів України та Полтавської обласної державної адміністрації.

Великі Сорочинці відомі тим, що тут народився Микола Гоголь. Але це ще й батьківщина славетного кобзаря Михайла Кравченка (1858-1917), який осліп у чотирнадцять років, а з сімнадцяти вже заробляв собі на прожиття кобзарством. Тож організатори вирішили започаткувати фестиваль «Країна Кобзарів» саме у Великих Сорочинцях з надією продовжувати його у наступні роки в інших містах України, пов’язаних із кобзарством.

Як зазначають фундатори Всеукраїнського фестивалю, вони прагнуть відновити традиції національної української культури, а разом з тим привити патріотичні почуття через демонстрацію національного кобзарського духу, популяризувати серед молоді народні музичні інструменти та фінансово підтримати юні таланти. Головне ж завдання «Країни Кобзарів» – об’єднати українське суспільство на основі відновлення історичних традицій заради розвитку сучасної України.

На фесті відбудеться конкурс молодих виконавців та професіоналів кобзарського мистецтва у номінаціях «співак-бандурист (академічна бандура)», «виконавець на традиційному народному інструменті (старосвітська бандура, кобза Вересая, торбан, ліра)». Організатори заходу також обіцяють гостям та учасникам насичену розважальну програму: концерт за участю відомих українських виконавців, майстер-класи народної творчості, літературну сцену, нічну дискотеку під відкритим небом, смачні страви української кухні.

Богдан ПРОСКУРОВ, Полтава