На засіданні Київради підтримали перейменування станції метро "Петрівка" та Московського мосту. Про це повідомила засновниця організації "Громадський рух Почайна" Аннабелла Моріна у Facebook.

На засіданні комісії Київради з питань найменувань було одноголосно підтримано перейменування "Петрівки" у станцію метро "Почайна".

"Прийнято одноголосно!!! Метро Петрівка = Почайна", - пише вона.

Крім того, комісія з найменувань затвердила назву парку урочищі Наталка і прийняла рішення про перейменування Московського моста в "Північний".

"Отже сьогодні Комісія з найменувань затвердила результати громадських слухань щодо перейменування метро Петрівка в Почайну, затвердила назву парку урочищі Наталка і прийняла рішення про перейменування Московського моста в Північний", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація має намір облаштувати вестибюлі всіх станцій метрополітену відеокамерами з системою розпізнавання облич.