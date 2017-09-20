Нафтогаз подав до трибуналу в Гаазі заяву на РФ про відшкодування $5 млрд за активи в окупованому Криму

НАК "Нафтогаз України" та шість компаній, що входять до його групи, подали до трибуналу в Гаазі позовну заяву про відшкодування збитків, завданих незаконним захопленням Росією активів групи в Криму. Про це повідомила прес-служба НАК.

За повідомленням, експерти оцінили збитки групи "Нафтогаз" внаслідок анексії Криму у 5 млрд доларів. Трибунал планує винести рішення у цій справі до кінця 2018 року.

Арбітражне провадження "Нафтогаз" ініціював відповідно до російсько-української двосторонньої інвестиційної угоди у жовтні 2016 року.

Інтереси НАК представлятиме юридична компанія Covington&Burling LLP, яка представляла інтереси компанії ЮКОС у спорі проти РФ і домоглася рішення суду про відшкодування $60 млрд.

У "Нафтогазі" додали, що через анексію Криму Росією українські компанії подали вже сім позовів про захист інвестицій проти Росії.

Довідка: до групи Нафтогаз входить "Чорноморнафтогаз", "Укртрансгаз", ДП "Лікво", ПАТ "Укргазвидобування", "Укртранснафта" та "Газ України".