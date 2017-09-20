NASA: Арктичний лід почав рекордно танути

Арктичні льоди досягли мінімальних значень за всю історію спостережень NASA, які почалися 1978 року.

Площа льодів в цьому році склала 4,64 мільйона квадратних кілометрів, повідомляється на сайті NASA.

Цей показник майже на 1,6 мільйона нижче середніх значень для минулих 20 років. Вчені відзначають, що найбільше скорочення площі арктичного льоду спостерігалося в 2007, 2012 і 2016 роках, коли цьому сприяли екстремальні погодні умови.

"Те, як сильно скорочується льодова шапка Арктики влітку, залежить не тільки від літніх температур, але і того, в якому стані перебував лід взимку. Літо цього року було абсолютно непримітним в плані клімату. Те, що ми все зафіксували рекордно низьку площу літнього льоду, говорить про те, що сьогодні льоди знаходяться в набагато гіршому стані, ніж 38 років тому", - заявила кліматолог з Центру космічних польотів NASA імені Годдарда Клер Паркінсон.

Причиною скорочення площі льодів в цьому році, як вважають дослідники, могли бути сильні літні дощі в Арктиці, чиї відносно теплі води могли прискорити танення льодовиків. Крім того, середня товщина льоду в Арктиці помітно впала в останні роки.