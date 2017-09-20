Парламент Румунії ухвалив декларацію, де сподівається на захист прав нацменшин в Україні

Румунський парламент у середу ухвалив декларацію, в якій висловлено надію на дотримання європейських стандартів у сфері захисту прав національних меншин, які проживають в Україні, після прийняття Верховною Радою закону "Про освіту".

За прийняття декларації депутати обох палат парламенту проголосували одноголосно, повідомляє Укрінформ.

"Парламент закликає до швидкого врегулювання ситуації, що утворилася, у дусі співпраці й конструктивного діалогу і з дотриманням європейських стандартів в області захисту національних меншин, а також положень багатосторонніх і двосторонніх угод, частиною яких є Україна", - йдеться у декларації.

Згідно з документом, румунські парламентарі "із занепокоєнням й особливою увагою" стежать за розвитком подій після прийняття Верховною Радою закону "Про освіту", який "обмежує право на освіту рідною мовою для етнічних румун, які проживають в Україні, що викликає глибоке занепокоєння у Румунії".

Парламент Румунії звертає також увагу на те, що "європейські стандарти захисту національних меншин, зокрема, близько 400 тисяч румун, які проживають в Україні, є фундаментом демократичних перетворень, без якого неможливо просуватися по шляху європейської інтеграції".

Зазначається також, що найближчим часом в Україну прибуде група румунських парламентарів, яка обговорить шляхи врегулювання ситуації з владою України.

"Парламент Румунії підтверджує підтримку європейського курсу України й висловлює надію, що в цьому процесі будуть дотримані всі міжнародні стандарти захисту національних меншин", - підсумовується в документі.

Як відомо, 5 вересня Верховна Рада 255 голосами ухвалила закон "Про освіту", який, зокрема, регулює питання використання української мови в галузі освіти.

Зокрема, закон передбачає перехідний період для дітей, які поступили на навчання до 1 вересня 2018 року і зараз вчаться мовами нацменшин, до 1 вересня 2020 року. З 1 вересня наступного року дошкільну й початкову освіту діти можуть здобувати мовою відповідної національної меншини, при цьому паралельно вивчаючи державну.

З 5 класу діти національних меншин починатимуть навчатися державною мовою, а мову нацменшин вивчатимуть як окрему дисципліну. Якщо мова нацменшин відноситься до мов Європейського Союзу, можливе викладання також на ній однієї або кількох дисциплін.

В той же час офіційні органи низки країн, які мають велику діаспору в Україні, висловили протест з приводу ухвалення цього закону.

У свою чергу, міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявила, що Україна направить на експертизу Ради Європи 7 статтю закону про освіту. Вона переконана, що ця мовна стаття не порушує тих міжнародних зобов'язань, які взяла на себе Україна.