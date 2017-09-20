Поліція затримала двох активістів під час бійок біля мерії Одеси, після бесіди відпустила

У поліції заявили, що отримали вранці повідомлення про те, що нібито невідомі особи можуть спробувати пронести в мерію вибухонебезпечні предмети.

«З метою забезпечення безпеки громадян і недопущення правопорушень співробітниками поліції будуть проводитися посилені заходи щодо пропуску осіб до будівлі міськради», - повідомили в поліції.

За даними кореспондента Радіо Свобода, під будівлею мерії зібралося не менше 200 чоловік, вони вигукують: «ганьба» і «відставку Трухановому». У натовпі, яку відтісняє поліція, запалили фаєри.

Як повідомляє місцеве видання "Думська", за результатами сьогоднішніх зіткнень на Думській площі двох активістів затримали правоохоронці. Про це повідомив радник начальника одеської поліції Руслан Форостяк.

Після бесіди в поліцейському автобусі активістів відпустили.

Також Форостяк зазначив, що під час бійок у мерії отримали травми 3 активісти і 10 правоохоронців. Порядок охороняли понад 500 співробітників поліції.

Нагадаємо, за фактом конфлікту між мітингувальниками і правоохоронцями розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство).

Згідно з повідомленням каналу новин "24", під час мітингу виступив лідер одеського осередку "Свободи", екс-нардеп Павло Кириленко. Він заявив, що після трагедії в таборі "Вікторія" мер Одеси Геннадій Труханов повинен піти у відставку, а міська рада – саморозпуститися.

Зазначається, що бійка виникла через те, що один з мітингувальників прийшов на акцію в балаклаві та відмовився її зняти на вимогу поліцейських.

Це не перший протест під мерією після трагедії в таборі «Вікторія», де в ніч на суботу повністю згорів недавно побудований дерев'яний корпус і загинули три дівчинки. У той же день городяни прийшли в мерію вимагати зустрічі з мером Геннадієм Трухановим. Спробам активістів зайти в будівлю завадили силовики, відбулися зіткнення із застосуванням сльозогінного газу і світлошумових гранат. Мер Одеси тоді заявив про «можливу спланованість» акцій.