Полторак звільнив головного психіатра Міноборони, який назвав АТОшників загрозою для суспільства

Міністерство оборони відсторонило від посади начальника клініки психіатрії Національного військово-медичного клінічного центру Олега Друзя. Про це на своїй сторінці у Facebook написав очільник Міністерства оборони Степан Полторак.

Він зазначив, що щойно ухвалив рішення про відсторонення від посади начальника клініки психіатрії Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" полковника Олега Друзя.

Таке своє рішення Полторак пояснив тим, що Друзь виконував свої службові обов'язки незадовільно, у цій справі міністр призначив службове розслідування.

Нагадаємо, Хорватія надасть допомогу в реабілітації українських військових, які постраждали під час АТО.