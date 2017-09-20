На 93-му році життя помер відомий український літературознавець, президент МБФ «Смолоскип», меценат Осип Зінкевич. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив письменник Сергій Пантюк.

«Страшна звістка. Чорна… Не стало Осипа Зінкевича… Куди ж Ви так швидко, Осипе Степановичу? Які 93? Ви завжди були для нас молодим і своїм – нестримним двигуном молодої літератури та незаангажованої політології. Ваше дітище – Семінари творчої молоді від «Смолоскипа» – воістино історична справа.» – написав Сергій Пантюк.

На своїй фейсбук-сторінці журналіст Вахтанг Кіпіані назвав Осипа Зінкевича одним із найвидатніших українців, які були нашими сучасниками.

"Не вистачить слів, щоб оцінити його внесок у збереження і публікацію спадщини дисидентів і шістдесятників, створення видавництва "Смолоскип" ім. Василя Симоненка, надруковані сотні книжок, дієва система підтримки сотень молодих авторів та їхні перші видання, ірпінські семінари творчої молоді, через які пройшли тисячі лідерів, музей-архів самвидаву...

Невимовна втрата. Бо він був скромним, але справжнім героєм України", - написав Кіпіані.

Осип Зінкевич був головою правління українського незалежного видавництва «Смолоскип», членом Вашингтонського Комітету Гельсінкських Гарантій для України, членом Національної спілки письменників України, перебував у редколегії газети «Літературна Україна». Зінкевич організував і став першим очільником Музею-архіву українського самвидаву в Україні. Осип Зінкевич упорядкував «Енциклопедію дисидентського руху» (2010). 1997 року нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.