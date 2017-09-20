Порошенко показав у РБ ООН докази присутності військових РФ на Донбасі

Російські слова "нас тут немає" (щодо присутності військових РФ на території Донбасу - ред.) не мають нічого спільного із реальністю.

Про це президент України Петро Порошенко заявив під час свого виступу на засіданні Ради Безпеки ООН, передає "112 Україна".

"Існують незаперечні факти, що Росія створює, проводить, контролює та спонсорує тероризм на Донбасі. Ось докази! Це ідея так званих "російських офіцерів" і солдатів, які перебувають в українських тюрмах за нелегальну окупацію української землі", – заявив глава української держави і показав паспорти військових РФ, які воювали на Донбасі та були схоплені в полон.

Крім того, за словами президента, з середини травня по серпень в зоні конфлікту на Донбасі було вбито 26 мирних жителів.

"Ситуація не стає кращою в регіоні на Донбасі. Не зважаючи на ініціативи припинення, люди продовжують гинути. Моніторингові місії зафіксували в Україні більше ніж 161 конфлікт, пов’язаних із порушенням прав громадян із середини травня до серпня 2017 року із 26 людьми, які були вбиті, та 135 поранені. Лише подумайте про ці числа! Це відбувається у 21 сторіччі у серці Європи!", - заявив він.