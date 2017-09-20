Порошенко сьогодні виступить у РБ і на Генасамблеї ООН

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 20 вересня 2017 року, виступить у Радбезі і на Генасамблеї ООН.

Про це у повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Twitter.

"Сьогодні президент виступить в Радбезі ООН, на Генасамблеї ООН і проведе зустріч з президентом Туреччини", - йдеться у повідомленні.