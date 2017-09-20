Порошенко сьогодні виступить у РБ і на Генасамблеї ООН

20 вересня, 2017 - 16:36
Президент України Петро Порошенко сьогодні, 20 вересня 2017 року, виступить у Радбезі і на Генасамблеї ООН.
Про це у повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Twitter.
"Сьогодні президент виступить в Радбезі ООН, на Генасамблеї ООН і проведе зустріч з президентом Туреччини", - йдеться у повідомленні.
Сьогодні Президент виступить в РБ ООН, на ГА ООН і проведе зустріч з Президентом Туреччини. #UNGA2017 pic.twitter.com/Z606PGmEUX
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) September 20, 2017
Джерело: День