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Оксана Забужко, українська письменниця, поетеса

Порошенко сьогодні виступить у РБ і на Генасамблеї ООН

20 вересня, 2017 - 16:36
Фото Reuters

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 20 вересня 2017 року, виступить у Радбезі і на Генасамблеї ООН.

Про це у повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Twitter.

"Сьогодні президент виступить в Радбезі ООН, на Генасамблеї ООН і проведе зустріч з президентом Туреччини", - йдеться у повідомленні.

Джерело: День
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