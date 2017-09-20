Порошенко закликав ООН визнати Голодомор в Україні геноцидом

Глава Української держави звернувся до Генеральної Асамблеї ООН із закликом визнати Голодомор в Україні 1932-33 рр. актом геноциду українського народу.

Про це він заявив у середу, під час виступу з трибуни Генеральної Асамблеї ООН, передає Укрінформ.

"72-а сесія Генеральної Асамблеї збігається з 85-ю річницею одного з найбільш смертоносних злочинів ХХ століття - Голодомору. Це був штучний голод в Україні в 1932-1933 роках, організований тоталітарним режимом Сталіна, який призвів до загибелі від 7 до 10 мільйонів українців", - зазначив Порошенко.

Він підкреслив, що ООН завжди відігравала провідну роль "у забезпеченні того, щоб злочини минулого ніколи не могли повторитися".

Порошенко при цьому згадав слова доктора Рафала Лемкіна, автора Конвенції про запобігання та покарання злочину геноциду, ухваленої ГА ООН в 1948 році, який назвав знищення української нації класичним прикладом геноциду.

"Я закликаю держави-члени ООН ухвалити власне історичне рішення про визнання Голодомору актом геноциду", - наголосив Президент України.

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