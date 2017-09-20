Порошенко зустрівся з Пенсом та Хейлі перед засіданням РБ ООН

20 вересня, 2017 - 18:25
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з віце-президентом США Майком Пенсом та представником США в ООН Нікі Хейлі перед засіданням Ради безпеки ООН.
Про це повідомив прес-секретар Президента Святослав Цеголко.
“США підтримують Україну. Дуже позитивна зустріч з віце-президентом США Майком Пенсом та представником США в ООН Нікі Хейлі перед засіданням Радбезу ООН щодо миротворчості”, - написав він.
Нагадаємо, що Порошенко сьогодні виступить у РБ і на Генасамблеї ООН.
Джерело: День