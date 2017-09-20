Порошенко зустрівся з Пенсом та Хейлі перед засіданням РБ ООН

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з віце-президентом США Майком Пенсом та представником США в ООН Нікі Хейлі перед засіданням Ради безпеки ООН.

Про це повідомив прес-секретар Президента Святослав Цеголко.

“США підтримують Україну. Дуже позитивна зустріч з віце-президентом США Майком Пенсом та представником США в ООН Нікі Хейлі перед засіданням Радбезу ООН щодо миротворчості”, - написав він.

Нагадаємо, що Порошенко сьогодні виступить у РБ і на Генасамблеї ООН.