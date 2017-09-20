РФ підриває суверенітет країн на сході Європи, - Пенс

Віце-президент США Майк Пенс звинуватив Росію в підриві суверенітету країн Східної Європи.

Про це Майк Пенс заявив під час виступу в Радбезі ООН, передає Еспресо.TV.

"Ми зараз у ситуації, коли політичні лідери намагаються підірвати мир, який ми будували такою важкою ціною. В Східній Європі Росія продовжує підривати суверенітет сусідів, відправляючи війська", - сказав Пенс.

У питанні дестабілізації миру на планеті віце-президент США також згадав терористів "ІД" і Північну Корею.

"Ісламська держава" продовжує терористичні атаки - Барселона, Париж, Лондон. На Близькому Сході спонсори тероризму роблять все, щоб дестабілізувати ситуацію в регіонах і підірвати мир у світі. Режим КНДР розробляє ядерну зброю і робить усе можливе, щоб стати загрозою для всього людства", - додав Пенс.

Нагадаємо, що Порошенко показав у РБ ООН докази присутності військових РФ на Донбасі.