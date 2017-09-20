Російська сторона не дала дозволу на обстеження Павла Гриба комісією МОЗ України, - батько

Близьким Павла Гриба досі невідомо куди із Краснодарського СІЗО вивозять викраденого у Гомелі (Білорусь) українця Павла Гриба. Російська сторона досі не надала такої інформації, окрім того, дозволу на обстеження Павла комісією Міністерства охорони здоров'я України також нема. Про це повідомив батько затриманого Ігор Гриб, передає УНН.

"Російська сторона отримала від ЄСПЛ відповідного листа і мають до 25 вересня повідомити ЄСПЛ стосовно стану здоров'я (П.Гриба - ред.), яка надана медична допомога і т.д. Тому вони почали на минулому тижні вивозити його кудись у якісь медичні заклади і невідомо, що робити там. Вони мали б повідомити про це Павла, як мінімум, і консулів. Але вони до сих пір ніякої інформації не надали", - сказав І.Гриб.

"Відповідні заяви були написані від мене, як від батька, від МЗС України, від Павла вже є заява, він передав консулом і подали їх у відповідні органи РФ стосовно допуску до нього комісії Міністерства охорони здоров'я України, яка б його обстежила, надала допомогу", - сказав І.Гриб.

Однак, за його словами, реакції з боку Росії на ці заяви поки немає. Він зазначив також, що крім статті, за якою звинувачують його сина, більше нічого про кримінальне провадження не відомо, в тому числі і те, які слідчі дії з ним проводилися.

"Під час зустрічі (П.Гриба - ред.) з нашими консулами особи з російської сторони заборонили ставити питання, які стосуються справи, стосовно умов утримання, яка камера і т.д. і спілкуватися заборонили українською мовою", - повідомив І.Гриб.

Він наголосив, що така поведінка російської сторони є порушенням міжнародного законодавства. І.Гриб нагадав, що наступна зустріч його сина із консулом України запланована на 27 вересня.