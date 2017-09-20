Штат Каліфорнія планує через суд заблокувати будівництво стіни Трампа

Штат Каліфорнія через суд хоче заблокувати рішення президента США Дональда Трампа щодо будівництва стіни уздовж кордону США з Мексикою.

Про це заявив журналістам генпрокурор Каліфорнії, повідомляє Politico.

Повідомляється, що судовий позов буде подано у федеральному суді в Сан-Дієго.

"Вони порушують десяту поправку та багато державних законів, але не тільки федеральні закони, які впливають на нашу державу. Водночас вони намагаються робити те, що може робити лише Конгрес", - заявив генпрокурор Ксав'єр Бекерра журналістам Вашингтон напередодні офіційного оголошення.