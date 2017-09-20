Стало відомо, де зіграють фінал Ліги Європи-2019

У Женеві (Швейцарія) пройшов XIII позачерговий Конгрес Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

За підсумками континентального форуму прийнято рішення провести фінал Ліги чемпіонів сезону 2018/19 на новому стадіоні мадридського "Атлетико" 68-тисячній арені "Ванда Метрополітан", повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Вирішальний поєдинок Ліги Європи-2019 відбудеться на Олімпійському стадіоні в Баку (Азербайджан).

Матч за Суперкубок УЄФА-2019 прийматиме Стамбул (Туреччина). Поєдинок відбудеться 14 серпня 2019 року на "Бешикташ Арені".

Фінал жіночої Ліги чемпіонів-2019 пройде на стадіоні "Ференцварош" в Будапешті (Угорщина).