Стало відомо, де зіграють фінал Ліги Європи-2019

20 вересня, 2017 - 20:42
У Женеві (Швейцарія) пройшов XIII позачерговий Конгрес Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).
За підсумками континентального форуму прийнято рішення провести фінал Ліги чемпіонів сезону 2018/19 на новому стадіоні мадридського "Атлетико" 68-тисячній арені "Ванда Метрополітан", повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Вирішальний поєдинок Ліги Європи-2019 відбудеться на Олімпійському стадіоні в Баку (Азербайджан).
Матч за Суперкубок УЄФА-2019 прийматиме Стамбул (Туреччина). Поєдинок відбудеться 14 серпня 2019 року на "Бешикташ Арені".
Фінал жіночої Ліги чемпіонів-2019 пройде на стадіоні "Ференцварош" в Будапешті (Угорщина).
Джерело: День