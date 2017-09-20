Суд Харкова випустив з-під варти екс-мера Слов'янська Штепу

20 вересня, 2017 - 18:44
Ленінський районний суд Харкова змінив запобіжний захід обвинуваченій у сепаратизмі екс-меру Слов'янська Неллі Штепі з утримання під вартою на домашній арешт з носінням електронного браслета.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.
Своє рішення суд виніс у середу, 20 вересня.
У прес-службі відзначили, що прокуратура наполягала на продовження утримання під вартою, оскільки цього вимагає ст.110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність держави).
Джерело: Інтерфакс-Україна