Суд Харкова випустив з-під варти екс-мера Слов'янська Штепу

Ленінський районний суд Харкова змінив запобіжний захід обвинуваченій у сепаратизмі екс-меру Слов'янська Неллі Штепі з утримання під вартою на домашній арешт з носінням електронного браслета.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.

Своє рішення суд виніс у середу, 20 вересня.

У прес-службі відзначили, що прокуратура наполягала на продовження утримання під вартою, оскільки цього вимагає ст.110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність держави).