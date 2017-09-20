Супрун розповіла, які медичні послуги залишаться безкоштовними

Медичні послуги, які надаються на первинній ланці, після старту медреформи будуть безкоштовними для пацієнтів. Про це на брифінгу у середу, 20 вересня, заявляє в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, повідомляє Еспресо.TV.

"Як Верховна Рада проголосує за законопроекти щодо реформи фінансування системи охорони здоров'я, на первинній ланці послуги, коли буде підпис на декларації і лікаря, і пацієнта, будуть надаватися безкоштовно", - заявила Супрун.

При цьому, середній базовий тариф на одного пацієнта на первинній ланці становитиме 370 грн на рік.

Окрім того, як повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк, із запровадженням нової системи на первинній ланці така послуга, як виклик лікаря додому, залишається. Разом з тим, лікар самостійно приймати рішення щодо доцільності візиту до пацієнта.

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