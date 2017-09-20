Супрун: Українці вже зараз мають шукати собі сімейних лікарів

Кожна українська родина має бути готовою до впровадження з 1 січня системи сімейних лікарів.

Про це заявила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на прес-конференції з нагоди запуску електронної системи охорони здоров'я в тестову експлуатацію, передає Еспресо.TV.

"Дуже важливо, щоб наші пацієнти, наші громадяни вже почали шукати своїх лікарів. Хоча система запускається з 1 січня, ми не зможемо за один день чи навіть за місяць знайти своїх лікарів. Звертайтеся до лікарів вже зараз, вони вже можуть зайти в систему і почати підписувати з вами декларацію", - сказала вона.

Нагадаємо, що в України тестують систему охорони здоров'я eHealth.