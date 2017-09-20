У Дніпрі розпочалося засідання комітету асоціації Україна-ЄС

Засідання міжпарламентського комітету асоціації Україна-ЄС розпочалося у Дніпрі. Це перше засідання комітету після того, як угода про асоціацію з ЄС запрацювала у повному обсязі, та після запровадження безвізу з ЄС. При цьому засідання комітету вперше відбувається не в Києві, Брюсселі або Стразбурзі, а в Дніпрі, повідомляє Еспресо.

"Я сподіваюся на чесну та продуктивну роботу сьогодні. Ми обговоримо безпекову ситуацію, впровадження мінських угод, антикорупційні заходи в Україні, а також те, як рухаються реформи в нашій державі", - сказав співголова парламентського комітету асоціації Україна-ЄС Микола Княжицький.

Комітет асоціації - основний орган, який контролює виконання договору про асоціацію між Україною та ЄС, а також висуває рекомендації щодо покращення взаємодії.

"Сьогодні важливо також обговорити те, як ми можемо пришвидшити процес реформ в Україні. Ми маємо довгий список, який треба продискутувати сьогодні, тож закликаю всіх до плідної дискусії", - сказав голова делегації Європарламенту в комітеті Даріуш Росаті.

Водночас нардеп Вікторія Пташник у своєму Facebook зазначила, що на порядку денному також стоїть обговорення ситуації на в окупованому Криму, результатів децентралізації, реформи державного управління, судової реформи та економічного співробітництва.