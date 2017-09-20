У Львові археологи відкопали частину муру Високого замку XIV століття

При підніжжі копця Унії під час досліджень Високого замку археологи виявили фрагмент автентичного муру твердині. Унікальна знахідка може доповнити знання про замок, які сьогодні формуються на основі частини вцілілої стіни, розповідають у Рятівній археологічній службі, повідомляє "Львівський портал".

«За параметрами цегли, а це 13Х8 см можемо говорити, що це мур XIV століття. Очевидно, це шматок захаби – в’їзної частини замку, а саме стіни, що прилягала до брами», – розповів керівник проекту, молодший науковий співробітник «Рятівної археологічної служби» Остап Лазурко.

За словами архітектора, доцента НУ «Львівська політехніка» Василя Петрика, досі у Львові була пам’ятка археології «Високий замок», однак вона існувала лише теоретично, адже жодного фрагмента замку археологи під час досліджень не знаходили. До нині побачити, яким міг бути княжий замок можна було лише на шматку вцілілої стіни, що є пам’яткою архітектури національного значення. Причина у тому, що культурний шар на замковій горі був знищений під час насипання копця Унії всередині ХІХ століття.

«Це єдиний елемент, який можна прив’язати до пам’ятки археології і нарешті ця пам’ятка отримає своє наповнення. Окрім цього, ми можемо почерпнути чимало інформації з цього фрагмента. За розміром цегли можемо говорити про характер забудови частини замку. На мою думку, цей фрагмент цілком заслуговує на експонування. Переконаний, це сенсаційна знахідка року у Львові», – прокоментував Василь Петрик.