У Львові відкрилася "законсервована" реальність Олега Давиденка

В львівській галереї «Зелена канапа» відкрився проект художника Олега Давиденка «Консерви». Ця виставка ще жодного разу не демонструвалася у Львові, а деякі роботи автор доробляв вночі перед відкриттям експозиції.

Загалом Олег Давиденко вирізняється на фоні місцевої художньої школи. Як зазначає він сам, всі форми мають свій зміст не залежно від наявності сюжету, тому кожне мистецтво, прагне стати музикою, нічим іншим, як формою. Саме такий підхід до творчості і сприяє створенню ним абстрактного мистецтва та концептуальних проектів. Одним із таких проектів і стали «Консерви», які він почав створювати ще в 2006 році.

Для створення своїх робі Олег Давиденко використовує авторську техніку – фіксує епоксидним розчином на полотні тривимірні об’єкти. Таким чином йому вдається «законсервувати» реальність. А уже «законсервовані» речі поширюють ауру загадковості, сюрреалістичного смислового навантаження. Для своїх робіт художник використовує речі, що уже вийшли з ладу, таке собі сміття, яке зараз перебуває у перехідному стані між буттям та звалищем. Так в його роботах можна побачити ручки, пензлі, іграшки тощо. Крім того в деякі картини складаються із метеликів та різних жуків.

«Роботи з цього проекту позбавлені тягаря означення справжнього живопису. Від живопису Давиденко перейшов до рівня стимулювання та фіксації реальності. Принцип відносності меж абсолютизувався – реальність сама собою перетікає у мистецтво. Олег вважає, що реальність не можливо передати адекватно, але її можна законсервувати», - розповіла художниця та власниця «Зеленої канапи» Олеся Домарадзька.

Оглянути виставку можна до 8 жовтня.

Довідка «Дня»

Олег Давиденко народився в місті Прилуки. Навчався в Миргородському керамічному технікумі (1987), Львівській академії мистецтв (кафедра кераміки (1994) і монументального живопису (1998)). Першою його дипломною роботою стало декоративне панно на фасаді керамічного технікуму. Учасник близько 30-ти групових та автор біля 20-ти персональних виставок в Україні, Польщі, Німеччині, Щвейцарії, Франції, Австрії. Займається розробкою та реалізацією в матеріалі інтер’єрів та екстер’єрів приміщень, у тому числі і публічного простору. Як художник монументаліст виконав ряд мозаїчних композицій та розписів у церквах України та Польщі. Займається живописом, скульптурою, графікою, іконописом. Цікавиться аналітичним мистецтвознавством, філософією, літературою.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора