У Полтавській області новий очільник Нацполіції

Сьогодні, 20 вересня, силовикам представили нового начальника Головного управління Національної поліції в Полтавській області. Ним став полковник поліції Андрій Замахін, який замінив на посаді генерала Олега Беха, що відсьогодні стане новим очільником поліції Харківщини. Про це повідомили перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий та голова Національної поліції України Сергій Князєв під час робочого візиту до Полтави.

Сергій Яровий розповів, що основною метою їхнього приїзду з Києва є розв’язання кадрових питань, зокрема ротація керівного складу Нацполіції у Полтавській та Харківській областях. Він зазначив, що такі кадрові рішення не перші й не останні в цьому році. Щодо призначення нового керманича обласної поліції, заступник міністра зауважив, що тому дістається тяжка ноша. «Діяльність правоохоронців полягає не лише у виїзді на місце пригоди, оформленні правопорушення чи затриманні правопорушника. Нам потрібні фахівці саме в середній ланці керівників. Міністерство буде давати можливість новим керівникам проявити себе в роботі із забезпечення захисту нашої держави. Думаю, що підрозділ Полтавської поліції не найгірший. Оскільки Андрій Замахін місцевий, вважаю, він зсередини знає про всі проблеми, що є в області, і цей досвід буде використовувати. З ним буде комфортно співпрацювати, а колеги допоможуть йому. Ми зі свого боку будемо робити все, щоб структура була дієздатна і виконувала покладені на неї народом і державою завдання»,– наголосив Сергій Яровий.

Привітати новоспеченого очільника обласної поліції завітав і голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій Головко, котрий висловив сподівання, що співпраця поліції з іншими відомствами та владою продовжиться. «Я радий, що Полтавщина стає кадровою ковальнею. Сподіваюся, що Олег Володимирович весь той досвід, який придбав як керівник Національної поліції регіону, реалізує на Харківщині. Вважаю, Андрій Леонідович продовжить справу, а тенденція співпраці з іншими силовими структурами – СБУ, прокуратурою, фіскальною службою, службою з надзвичайних ситуацій – буде продовжена», – наголосив Валерій Головко.

Самі ж екс-очільник поліції Олег Бех та новопризначений Андрій Замахін відзвітували перед присутніми, зокрема Олег Бех доповів про виконану роботу та успішно розкриті останні злочини. Андрій Замахін ознайомив підлеглих з тим, на що буде спрямована діяльність поліції під його керівництвом: «У поточному році завдяки вжитим заходам працівниками поліції області вдалося не лише зберегти контроль над криміногенною ситуацією, а й покращити оперативну обстановку. Хочу завірити, що особовий склад і надалі буде діяти виключно у рамках закону, належним чином підтримувати публічну безпеку та порядок в області, захищати конституційні права та свободи громадян. Сподіваюся, що довіра людей до поліції та органів влади буде лише зростати».

Варто зазначити, що новоспечений очільник поліції Полтавщини є одним з небагатьох керівників, які є вихідцями з цього регіону.

Богдан ПРОСКУРОВ, Полтава, фото автора