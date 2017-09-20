Україна та ФРН готують програму професійного навчання для переселенців

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України та Німецька асоціація міжнародного співробітництва (GIZ) готують програму перекваліфікації внутрішньо переміщених осіб (ВПО) згідно з потребами ринку праці.

Про це повідомляє прес-служба МінАТО.

Так, з ініціативи німецької сторони розпочата підготовка програми "Професійна допомога ВПО при виході на ринок праці". Повідомляється, що програма передбачає професійні курси, а також курси перекваліфікації ВПО у відповідності з потребами ринку праці регіонів, у яких вони проживають. У цілому, проект передбачає три напрямки, зокрема, короткострокові підготовчі курси, довгострокові курси перепрофілювання людей, які вже мають певну кваліфікацію, інноваційний напрям, що передбачає об'єднання зусиль держави, місцевої влади, підприємців та громадськості в пошуках вирішення проблем працевлаштування ВПО.

Проект реалізується за фінансової підтримки уряду Німеччини, розрахований на чотири роки і призначений для впровадження в Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Полтавській областях. На поточний момент вже працюють курси по шиттю і програма навчання за напрямом менеджмент проектів.

"Наш мандат передбачає роботу з допомоги переселенцям тільки на підконтрольній території України, але програмою, при бажанні, зможуть скористатися і мешканці тимчасово непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей", - сказав керівник проектів GIZ зі сталого розвитку в Україні Беньямін Клінге.