В МЗС Ірану промову Трампа в ООН назвали "середньовічною"

Дональд Трамп наразився на гостру реакцію з боку країн, щодо яких висловлювався у виступі на Генасамблеї ООН. Він, зокрема, згадав про "невелику групу режимів-вигнанців", маючи на увазі, серед інших, Іран. А також сказав, що США "повністю знищать" Північну Корею, якщо будуть змушені це зробити, передає ВВС.

У Північній Кореї на виступ іще не відреагували.

У своїй промові пан Трамп виклав бачення світу, який складається із суверенних держав, що працюють задля покращення життя своїх громадян. Але велику частину виступу він присвятив "країнам-паріям", які, за його словами, є "лихом нашої планети".

Іран пан Трамп назвав "корумпованою диктатурою під фальшивою маскою демократії", "головним експортом" якої є "насильство, кровопролиття і хаос".

Міністр закордонних справ Ірану у відповідь заявив: "Невігласька мова ненависті Трампа варта середньовічних часів", а не ООН.