В Одесі до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування Апеляційного суду

В Одесі повідомили про замінування Апеляційного суд. Про це передає прес-служба поліції області.

"Сьогодні о 10:10 до поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що Апеляційний суд, який розташований на вул. Гайдара, 24 а, заміновано", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають, зараз на місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехнічна служба та кінологи.

Зазначимо, близько восьмої години ранку поліція отримала повідомлення щодо Одеської міської ради. У повідомленні попереджали, що на сьогоднішню сесію ради невідомі особи можуть намагатися пронести вибухонебезпечні предмети.