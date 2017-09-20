В окупованому Криму обвинувачення просить для Умерова 3,5 роки умовно

У підконтрольному Росії Сімферопольському районному суді у справі Ільмі Умерова обвинувачення просить суд визнати провину Умерова і дати йому умовний термін. Про це повідомила в Facebook дочка Умерова Айше Умерову.

"Прокурор завросив для Ільмі Умерова обвинувальний вирок із позбавленням волі терміном на 3 роки 6 місяців. Умовно. Також йдеться про заборону на ведення публічної і викладацької діяльності строком 3 роки, і призначений випробувальний термін 3 роки!" - йдеться у повідомленні.

Як відомо, кримінальну справу проти Умерова було порушено 12 травня 2016 року після його виступу на телеканалі АТR із заявою про те, що Крим - це Україна. Активіста звинувачують у "закликах до вчинення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності РФ".

При цьому доданий до справи переклад стенограми відеозапису прямого ефіру за участі Умерова проводив фахівець не з кримськотатарської, а з німецької мови; співробітниця ж ФСБ, яка проводила експертизу його мови, виявилася фахівцем з англійської та китайської мов.