В Україні покажуть вистави засновника "Театру переселенців"

У рамках міжнародного проекту Bestechend Гете-Інституту відбудуться прем’єри вистав «Внутрішнє переконання» Павла Юрова та «Ресторан «Україна» Діми Левицького. Безкоштовні для відвідувачів спектаклі пройдуть у Харкові, Львові, Кишиневі та Києві, з якого 22 вересня і розпочнуться гастролі.

Обидва режисери ― зірки сучасного українського театру. Юров, лауреат «Київської пекторалі» та переможець Фестивалю молодої української режисури ім. Леся Курбаса. У 2014 році у співпраці з Анастасією Касіловою поставив спектакль Donbas. Hollow Land, з яким проїхав численні фестивалі від Парижа до Торонто. Левицький ― режисер, драматург, культурний активіст, засновник «Театру переселенців» та співзасновник Pic Pic ― першого в Україні стартапу, який займається аудіотурами. Відомий своїми документальними п’єсами, зокрема польсько-українським проектом «Мій дід копав. Мій батько копав. А я не буду» та виставою «ДПЮ», що була презентована на 10-му, ювілейному, ГОГОЛЬFESTі. У постановці «ДПЮ» грали не лише професійні актори, але й ветерани АТО.

Щоб створити «Внутрішнє переконання», режисер Павло Юров та культурна менеджерка Оксана Данчук із травня 2017-го досліджували численні випадки корупції ― від судів до армії, від освіти до поліції. У результаті в основу документально-художньої вистави лягли дві резонансні справи, які відображають корумпованість судів та водночас показують, яким чином може відбуватися антикорупційна діяльність. «Є дві теми, які є надважливими для мене з 2014 року, ― конфлікт на сході України та корупція. Від справжнього масштабу корупції в українському суспільстві стає страшно, ― говорить режисер Павло Юров. ― На мій погляд, ключова проблема полягає в тому, що українське законодавство та соціальні інститути працюють за радянською системою, яка була створена не для того, щоб обслуговувати та захищати інтереси громадян, а задля забезпечення власного існування. У той же час мені видається наївним бажання українських борців із корупцією повністю викорінити її як явище. Корупція існувала в усі часи та в усіх суспільствах ― від Давньої Греції до країн сучасної Західної Європи. Більш реальна ціль ― зменшити рівень корупції до такого, що дає реальну можливість для демократичних змін у країні. Цьому і присвячене «Внутрішнє переконання».

Всього у виставі задіяні чотири актори, а над оформленням сцени працював відомий художник сучасного мистецтва Олексій Сай.

У виставі «Ресторан «Україна» Діми Левицького задіяні дві акторки. І Ніна Хижна, і Оксана Черкашина ― харків’янки, тому й сама вистава має певну харківську прописку, відсилку до харківських адрес. «Формат перформансу означає, що спектакль може частково змінюватися в залежності від того, граємо ми у Києві чи в Кишиневі, ― говорить Левицький. ― Сама корупція, як в Україні, так і в Молдові ― повсюдна, театр не може залишатися осторонь. Більше того, я хотів би зробити окрему виставу, присвячену корупції в театрі. Проте на сцені ми не стаємо в позицію борців з корупцією, навпаки, ми показуємо, якими слабкими, лінивими та незахищеними є люди».

«Внутрішнє переконання»

Режисер: Павло Юров

Драматургія і дослідження: Павло Юров, Оксана Данчук

Актори: Євген Черников, В’ячеслав Дудко, Анатолій Маремпольський, Дар’я Палагнюк

Художнє оформлення: Олексій Сай, Світлана Ратошнюк

Світло: Євген Копйов

«Ресторан «Україна»

Драматург: Діма Левицький

Дослідження: Пьотр Армяновський

Акторки: Ніна Хижна, Оксана Черкашина

Художнє оформлення, звук: Євген Якшин

Світло: Євген Копйов

Вистави:

Київ: 22 вересня, 19:00, Мала Опера (вул. Дегтярівська, 5)

Харків: 5 жовтня, 19:00, ДК «Арт Ареа» (вул. Чернишевська, 13)

Львів: 8 жовтня, 19:00, Львівський драматичний театр імені Лесі Українки (вул. Городоцька, 36)

Кишинів: 18 жовтня, 19:00, Театр Ginta Latina (Strada Sfatul Țării 18)

Вистави відбудуться в рамках проекту Bestechend, що здійснюється у співпраці між Goethe-Institut в Україні та Федеральним центром політичної освіти bpb за сприяння Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.