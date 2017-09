В України тестують систему охорони здоров'я eHealth

Відсьогодні лікарі первинної ланки зможуть реєструватися в системі та реєструвати своїх пацієнтів, повідомляє офіційний сайт проекту.

Цей етап розвитку eHealth дозволить впровадити перший із кроків реформи фінансування медицини – принцип "гроші ходять за пацієнтом".

Система eHealth працюватиме в тестовому режимі до квітня 2018 року. Упродовж цього періоду реєстрація в eHealth відбуватиметься на добровільних засадах. Відповідно до законопроектів №6327 та №6604, які очікують ухвалення у Верховній Раді вже протягом найближчого часу, з 1 серпня 2018 року оплата послуг лікарів буде здійснюватися згідно з кількістю декларацій, зареєстрованих у системі.

"Цей інструмент стане основою для нової моделі фінансування медичних установ в Україні і першим торкнеться закладів первинної ланки медичного обслуговування.

Окрім реєстрації лікарів та декларацій пацієнтів, система eHealth уже упродовж цієї осені запропонує лікарям первинної ланки електронний інструмент підтримки програми "Доступні ліки", а пізніше - й інші кроки до створення єдиної електронної медичної картки кожного українця. Також у майбутньому деперсоніфіковані дані з системи можуть дозволити прогнозувати поширення захворювань та запобігати їм.

Розробка системи eHealth відбувається коштом програм технічної допомоги міжнародних дорнорських організацій, до числа котрих належать United States Agency for International Development (USAID), Expert Deployment for Governance and Economic Growth (EDGE), Глобальний Фонд та Світовий банк.