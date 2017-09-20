Військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2017" завершились, - Лукашенко

Спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2017" оголошені закритими. Про це оголосив президент Білорусі Олександр Лукашенко після розіграшу бойового сценарію на полігоні "Борисовський" в середу, 20 вересня, передає УНН.

"Сьогодні завершилися спільні білорусько-російські навчання "Захід-2017", - сказав О.Лукашенко.

Він зазначив, що ці навчання були найбільш знаковими, а співпраця з РФ закріплена в оборонній доктрині Білорусі як пріоритетне завдання.

"Ці заходи (навчання - ред.) не спрямовані проти третіх країн", - сказав О.Лукашенко.

При цьому О.Лукашенко підкреслив, що військові загрози Білорусь буде відбивати спільно з Росією. За його словами, маневри дозволили підвищити рівень злагодженості штабів. О.Лукашенко також зазначив, що навчання пройшли згідно з задумом.

Нагадаємо, Лукашенко скасував свій візит до РФ в рамках навчань "Захід-2017".