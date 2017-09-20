ВООЗ заявляє про нестачу дієвих антибіотиків у світі

У світі не вистачає дієвих антибіотиків для боротьби зі зростаючою загрозою стійкості до протимікробних препаратів. Про це йдеться у доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), оприлюдненій у середу, 20 вересня, передає DW.

ВООЗ зазначає, що більшість препаратів, які у даний час знаходяться на стадії клінічної розробки, є модифікаціями вже існуючих класів антибіотиків і лише тимчасовим рішенням. Тільки деякі потенційні препарати призначаються для долання стійких до антибіотиків інфекцій у той час, як від терапевтично резистентного туберкульозу щорічно вмирає близько 250 тисяч людей.

"Необхідно терміново розширити інвестиції в дослідження і розробки препаратів проти інфекцій, стійких до антибіотиків, інакше ми знову опинимося в часі, коли люди боялися поширення інфекцій і ризикували своїм життям під час простих хірургічних операцій", - зазначив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Зараз в клінічній розробці знаходиться 51 новий антибіотик і біологічний препарат, що призначаються для лікування інфекцій, викликаних пріоритетними стійкими до антибіотиків патогенами, а також туберкульозу і іноді смертельної діарейної інфекції, спричиненої бактерією клострідіум діффіціле. В той же час, серед них лише вісім антибіотиків класифіковані ВООЗ як інноваційні лікарські засоби, які підвищать цінність існуючого на сьогоднішній день арсеналу антибіотиків.

ВООЗ і Ініціатива з лікарських засобів проти забутих хвороб (DNDi) заснували Глобальне партнерство з наукових досліджень і розробок антибіотиків (відоме як GARDP). 4 вересня Німеччина, Люксембург, Нідерланди, Південна Африка, Швейцарія, Великобританія і благодійний фонд "Велком Траст" оголосили про виділення понад 56 мільйонів євро на проведення цієї роботи.