За день бойовики один раз обстріляли позиції ЗСУ

Упродовж дня 20 вересня у районі проведення антитерористичної операції на сході України майже зберігався режим тиші, єдиний обстріл наших українських позицій зафіксований вночі поблизу селища Водяне на приморському напрямку.

Про це повідомили в штабі АТО.

Згідно з повідомленням, у Водяному бойовики били з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Водночас, як зазначають у штабі, на тимчасово окупованих територіях бойовики й надалі продовжують тотальну мілітаризацію Донбасу.

"Так, нещодавно російські найманці розпочали командно-штабні навчання так званих 1 та 2 армійських корпусів, які проводяться на єдиному оперативному фоні, за єдиним замислом із стратегічним командно-штабним навчанням збройних сил РФ “Запад-2017”. На початку цих навчань зафіксовані кричущі факти крадіжок військового майна бойовиками. Зокрема, за оперативними даними, під час руху колони техніки 2 окремої мотострілецької бригади раптово закінчилось пальне у більшості бойових машин. У результаті заходи з висування техніки бригади на полігон було призупинено і розпочато розслідування щодо встановлення винних у розкраданні пального", – розповіли в штабі.