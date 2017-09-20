Загальна кількість затриманих підозрюваних у теракті в лондонському метро сягнула п'яти

Ще двох людей арештували у зв'язку з п'ятничним вибухом у лондонському метро. Підозрюваних затримали в Уельсі. Таким чином загальна кількість затриманих сягнула п'яти, передає ВВС.

Поліція арештувала 48- і 30-річного чоловіків у ніч проти середи після обшуку в місті Ньюпорт.

Зараз там триває іще один обшук, але вже за іншою адресою.

У п'ятницю вранці на станції Parsons Green на заході Лондона спрацював саморобний вибуховий пристрій. Постраждали щонайменше 30 людей.

За повідомленнями, вибух міг бути потужнішим, але бомба спрацювала неправильно.

У Британії тоді запровадили "критичний" рівень терористичної загрози.